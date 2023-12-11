Στην εντατική του νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται για τέταρτο 24ωρο ο 31χρονος αστυνομικός που τραυματίστηκε στο μηρό από ναυτική φωτοβολίδα.
Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη που μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί, ο 31χρονος εξακολουθεί να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Υπάρχει, ωστόσο όπως είπε, συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς η κατάσταση του έχει σταθεροποιηθεί και πρόκειται για νεαρό άτομο με δυνατό οργανισμό.
Υπενθυμίζεται πως η ναυτική φωτοβολία χτύπησε στο έδαφος, έκανε γκελ στο οδόστρωμα και καρφώθηκε στο μηρό του διαπερνώντας τον οπλισμό και τη στολή του. Ο 31χρονος έπαθε ανακοπή και για 10 λεπτά, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Νίκαιας -που δεν εφημέρευε- προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στην ζωή.
Εγιναν αλλεπάλληλα χειρουργεία προκειμένου να καθαριστεί το τραύμα ωστόσο πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος για κάποια ενδονοσοκομειακή λοίμωξη.
Σημειώνεται ότι σήμερα οι αστυνομικές ενώσεις έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα.
