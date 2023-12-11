Στην εξιχνίαση επίθεσης με οπαδικά κίνητρα προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Αστυνομία ταυτοποίησε τέσσερις νεαρούς με ελληνική καταγωγή, (18, 18, 19 και 20 ετών) και έναν 20χρονο αλλοδαπό για επίθεση σε βάρος 22χρονου με οπαδικά κίνητρα και ληστεία τον περασμένο Αύγουστο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με αθλητικό υπόβαθρο και ληστείας σε βάρος 22χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, ταυτοποίησαν τα στοιχεία πέντε (5) εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς ημεδαπούς ηλικίας 18,18,19 και 20 ετών και 20χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και σε συνέργεια και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά σε αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Αναφορικά με το συμβάν, ξημερώματα της 05-08-2023, οι προαναφερόμενοι νεαροί, έχοντας οπαδικά κίνητρα, κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του παθόντα και με χρήση σωματικής βίας, ένας εξ’ αυτών αφαίρεσε από το τσαντάκι του προσωπικά του έγγραφα και μία χρεωστική τραπεζική κάρτα, όσο οι υπόλοιποι του παρείχαν συνδρομή.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

