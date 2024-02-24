Πρόταση γάμου στη ΔΕΘ: Ανέβηκε στο βήμα για να βραβευθεί και έφυγε με...δακτυλίδι - Δείτε το βίντεο

Πρόταση γάμου έγινε σήμερα στην έκθεση «Artozyma» στη ΔΕΘ, με το ζευγάρι μπροστά σε όλους τους αρτοποιούς να υπόσχεται ότι θα είναι για πάντα μαζί.

Ο Διονύσης και η Έφη ήρθαν στη Θεσσαλονίκη από το Ηράκλειο Κρήτης για την έκθεση και οι στιγμές που έζησαν σήμερα στη ΔΕΘ, θα τους μείνουν αξέχαστες.

Είναι και οι δυο αρτοποιοί και έχουν το ίδιο πάθος για τη δημιουργία. Έτσι με χαρά ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση, αλλά ο Διονύσης ετοίμαζε μια μεγάλη έκπληξη στην αγαπημένη του.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο αρτοποιός είχε συνεννοηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ - HELEXPO Κυριάκο Ποζρικίδη και έστησαν μαζί την έκπληξη στους χώρους έκθεσης. Πρώτα ο κ. Ποζρικίδης κάλεσε την Έφη και στη συνέχεια τον Διονύση που γονάτισε μπροστά της και της έδωσε το δαχτυλίδι.

Η αρτοποιός αποδέχθηκε την πρόταση και όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Δείτε το βίντεο:

H κλαδική έκθεση αρτοζαχαροπλαστικής ARTOZYMA ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ενώ μεγαλύτερη και πιο εξωστρεφής είναι φέτος και η ATHENS INTERNATIOANL JEWELLERY SHOW που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 26 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.