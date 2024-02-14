Με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η δημοφιλής ιταλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα My Greek Salad που ειδικεύεται στις διακοπές στην Ελλάδα ανακοίνωσε κατάλογο με τα πέντε καλύτερα ελληνικά νησιά για πρόταση γάμου, που ταιριάζουν στις προτιμήσεις των Ιταλών ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με την εμπειρία των συντακτών της λίστας και τα σχόλια των χιλιάδων αναγνωστών του My Greek Salad, η Ελλάδα διαθέτει όλα τα απαραίτητα για εκείνη τη στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του ερωτευμένου ζευγαριού.

Στην κορυφή της λίστας κατατάσσεται η Σκόπελος, που σύμφωνα με τον ιστότοπο αποτελεί μια εξαίσια επιλογή για πρόταση γάμου. H θέα είναι εξαιρετικά χαλαρωτική χάρη στην πολύ πυκνή βλάστηση που εναλλάσσεται με το λαμπερό πράσινο από τα πεύκα και το κρυστάλλινο γαλάζιο της θάλασσας.

Ακολουθεί η Σίφνος που εξελίσσεται συναρπαστικά διατηρώντας την αυθεντικότητα της με τα δύο χωριά, Αρτεμώνας και Απολλωνία, να «κλέβουν» τις εντυπώσεις.

Στην επόμενη θέση βρίσκονται οι Λειψοί, ένας μαγευτικός τόπος με ρομαντική αύρα που μετά από 3 μέρες διακοπών αισθάνεται κανείς ήδη ντόπιος.

Την «σκυτάλη» παίρνει η Ίος που περιγράφεται ως εκείνη η περίπτωση προορισμού για ερωτευμένους που ο καθένας βιώνει με τον τρόπο του. Είναι το νησί της πεζοπορίας, των ονειρικών παραλιών, του Ομήρου αλλά και των πάρτυ.

Από τη λίστα δεν λείπει η Κάρπαθος που διαθέτει μια μοναδική ποικιλία τοπίων με κάποια σημεία της να παραμένουν γαλήνια ακόμα και τον Αύγουστο, ενώ θέλει τουλάχιστον δύο εβδομάδες για να εξερευνηθεί!

Εκπρόσωποι των προορισμών του καταλόγου αναφέρονται στις δυνατότητες του τουρισμού ζευγαριών και των γάμων:

«Κάθε χρόνο οι Λειψοί γίνονται πόλος έλξης για εκατοντάδες ζευγάρια από Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ επίσης αυξημένη είναι η ζήτηση για εξωτικούς γάμους σε παραλίες. Πέρσι ξεκινήσαμε ακόμη πιο συστηματικά το κάλεσμα μας με ειδικό βίντεο και προτάσεις διακοπών απευθυνόμενοι σε ζευγάρια που αναζητούν ποιοτικά μέρη για βιώσιμες διακοπές, γεμάτα νέες εμπειρίες!», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος.

«Αναμφισβήτητα οι γάμοι στο νησί του Mamma Mia τονώνουν την οικονομία του τόπου μας και προβάλλουν την Σκόπελο παγκόσμια. Μέσα σε ένα ονειρικό σκηνικό γεμάτο πανέμορφες παραλίες, γραφικά εκκλησάκια και αυθεντικά χωριά, ο προορισμός υπόσχεται αξέχαστες ρομαντικές στιγμές.

Το εύρος και η ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες καθιστούν τον γάμο μια μοναδική εμπειρία με την ανταπόκριση από τα ζευγάρια για τη Σκόπελο να αυξάνεται διαρκώς», δήλωσε η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη.

«Η Σίφνος είναι μια μεγάλη "οικογένεια" με φίλους από όλο τον κόσμο! Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας προσεγγίζοντας κάθε φορά διαφορετικές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος με κίνητρα τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τον ρομαντισμό, τα activities και τη χαλάρωση», σχολίασε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος.

«Η Κάρπαθος προσφέρει ένα "καμβά" εμπειριών για να "ζωγραφίσει" το κάθε ζευγάρι τις δικές του διακοπές με "πινελιές" από ιδιαίτερη γαστρονομία, παραδόσεις, δραστηριότητες στη φύση όπως πεζοπορία, θαλάσσια σπορ, αναρρίχηση, ή καταδύσεις, περιήγηση σε γραφικούς οικισμούς και πάνω από όλα χαλάρωση με φόντο το ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου, αποτελώντας ιδανικό προορισμό για επισκέψεις πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο», επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός.

«Ο γαμήλιος τουρισμός είναι μέσα στις ομάδες - στόχους μας. Η ζήτηση για γάμους στην Ίο είναι μεγάλη ειδικά σε μήνες εκτός υψηλής σεζόν, γεγονός που συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ειδικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.