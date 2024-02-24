Τραγικές στιγμές ζει μια γυναίκα από την Πτολεμαΐδα, μετά τον χαμό του συζύγου της και του παιδιού τους την ίδια ημέρα, ενώ βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το kozan.gr, ο 50χρονος αντιμετώπιζε τον τελευταίο μήνα σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη.

Το βρέφος της οικογένειας μεταφέρθηκε από την 42χρονη μητέρα του, που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, σε νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και, δυστυχώς, λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το βρέφος είχε υποκείμενα νοσήματα, καθώς, όταν γεννήθηκε, τον Ιούλιο του 2023, λόγω αποκόλλησης πλακούντα, είχε διακομισθεί σε κρίσιμη κατάσταση από την Πτολεμαΐδα στη μονάδα νεογνών του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και μάλιστα για τη διακομιδή του είχε στηθεί γέφυρα ζωής από δικυκλιστές και περιπολικά της αστυνομίας που συνόδευσαν, τότε, το ασθενοφόρο.

Πηγή: skai.gr

