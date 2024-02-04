Μια… ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε τη Νατάσα Θεοδωρίδου το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ενώ τραγουδούσε στη σκηνή, ένας 18χρονος θαυμαστής της έκανε πρόταση γάμου, κανονικά, με λουλούδια και μονόπετρο, αφήνοντάς την άφωνη!

Η τραγουδίστρια του απάντησε με χιούμορ ότι – αν και έχει ήδη δυο διαζύγια - ωστόσο δέχεται και έβαλε το δαχτυλίδι.

Μάλιστα ζήτησε να βγάλουν βίντεο τα όσα συν έβαιναν για να το δείξει στη μητέρα της και στη συνέχεια αφιέρωσε στον πανευτυχή 18χρονο το «Αν υπάρχει παράδεισος», που τραγούδησε μαζί της όλο το μαγαζί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.