Έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα: Πεθερός σκότωσε τον γαμπρό του- Γνωστός γιατρός το θύμα

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ενδοοικογενειακό επεισόδιο το οποίο βάφτηκε με αίμα ύστερα από καυγά 

Αγία Βαρβάρα

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 19.00 το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα όταν ένας άνδρας 69 ετών σκότωσε - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- τον γαμπρό του 57 ετών, ο οποίος είναι γνωστός γιατρός, ουρολόγος στην ειδικότητα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην οδό Φιλικής Εταιρείας. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον δράστη. 

φόνος

Ο δράστης του φονικού

φονος

Τα μέχρι τώρα στοιχεία αναφέρουν ότι ύστερα από σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ο πεθερός άρπαξε μία καραμπίνα, πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο στην αυλή της οικία τους.

φονος

Ο γιος του δράστη ο οποίος είναι αστυνομικός και μένει στον από κάτω όροφο, έτρεξε όταν άκουσε τον πυροβολισμό και όταν διαπίστωσε τι είχε συμβεί, τηλεφώνησε στην 'Αμεση Δράση και ο πατέρας του συνελήφθη.

Ο 69χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Βαρβάρας, όπου κρατείται και ανακρίνεται προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα του φονικού.

