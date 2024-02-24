Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 19.00 το βράδυ στην Αγία Βαρβάρα όταν ένας άνδρας 69 ετών σκότωσε - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- τον γαμπρό του 57 ετών, ο οποίος είναι γνωστός γιατρός, ουρολόγος στην ειδικότητα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην οδό Φιλικής Εταιρείας. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τον δράστη.

Ο δράστης του φονικού

Τα μέχρι τώρα στοιχεία αναφέρουν ότι ύστερα από σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, ο πεθερός άρπαξε μία καραμπίνα, πυροβόλησε και σκότωσε τον 57χρονο στην αυλή της οικία τους.

Ο γιος του δράστη ο οποίος είναι αστυνομικός και μένει στον από κάτω όροφο, έτρεξε όταν άκουσε τον πυροβολισμό και όταν διαπίστωσε τι είχε συμβεί, τηλεφώνησε στην 'Αμεση Δράση και ο πατέρας του συνελήφθη.

Ο 69χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Βαρβάρας, όπου κρατείται και ανακρίνεται προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα του φονικού.

Πηγή: skai.gr

