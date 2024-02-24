Η Μαρέβα Μητσοτάκη ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στην έκθεση “Design Doha” στην Ντόχα, τη νέα Biennale στην πρωτεύουσα του Κατάρ που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον κόσμο του design τόσο σε τοπικό, όσο και περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος ξεναγήθηκε στην έκθεση από την Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, αδερφή του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Η διοργάνωση Doha Design, υπό την αιγίδα της Qatar Museums, συμπεριλαμβάνει πλήθος εκθέσεων, συνεργασιών και commissions. Στο opening της έκθεσης καλεσμένοι από όλο τον πλανήτη, δημιουργοί, καλλιτέχνες, curators, designers είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκθέσεις όπως το“Arab Design Now”, “Weaving Poems", “Crafting Uzbekistan”, “Colors of the City”, και “Hundred Best Arabic Posters”.

Η εκδήλωση Design Doha διεξάγεται ανά δύο χρόνια και επισφραγίζει την δημιουργική άνοιξη που είναι έκδηλη στην πρωτεύουσα του Κατάρ που αποτελεί προορισμό και τόπο συνάντησης μεγάλων δημιουργών, αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών.

Πηγή: skai.gr

