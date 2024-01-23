Πρόστιμο 561.000 ευρώ επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, στην ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, για παράβαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023 σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Μετά από τους σχετικούς ελέγχους σε πλήθος κωδικών, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία σε εννέα (9) από αυτούς, μεταξύ αυτών και κωδικοί που αντιστοιχούν σε προϊόντα βρεφικού γάλακτος πέτυχε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από όσα επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Ό,τι λέμε, το εννοούμε. Σήμερα ανακοινώσαμε υψηλό πρόστιμο σε μία από τις πιο γνωστές εταιρείες που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, και στο βρεφικό γάλα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. Καμία πρακτική αθέμιτης κερδοφορίας δεν θα γίνει ανεκτή. Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Η πάταξη της αισχροκέρδειας στο βρεφικό γάλα, όπως αποδεικνύεται και από τα νέα μέτρα που υπερψηφίστηκαν από τη Βουλή, είναι καθήκον μας».

Πηγή: skai.gr

