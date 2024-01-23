Στη σύλληψη μίας 58χρονης γυναίκας για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.

Η 58χρονη είχε σε κλουβιά στην αυλή του σπιτιού της 77 γάτες και 10 σκύλους τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν εξασφάλιζαν την ευζωία τους.

Σε βάρος της Χανιώτισσας επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα 177.100€ για τις γάτες και 22.100€ για τους σκύλους.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Χανίων καθώς και φιλοζωικές οργανώσεις των Χανίων προκειμένου τα ζώα να υιοθετηθούν από υπεύθυνες οικογένειες.



