Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: «Σήκωσαν» όλο το ψιλικατζίδικο μέσα σε 1,5 λεπτό και έγιναν... καπνός - Βίντεο

Οι τρεις ληστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά και γρήγορες κινήσεις μπαίνουν στο κατάστημα κρατώντας τσάντες στα χέρια, πηδάνε τον πάγκο και κυριολεκτικά σηκώνουν τσιγάρα, καπνούς αλλά και τα χρήματα 

κλοπή

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ενάμισι περίπου λεπτό ήταν αρκετό για τους τρεις ληστές να μπουκάρουν στο ψιλικατζίδικο, να σηκώσουν εισπράξεις και καπνικά προιόντα και να γίνουν… καπνός.

Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της προηγούμενης Τετάρτης στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο skai.gr οι τρεις ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ώστε να μην αναγνωριστούν, με γρήγορες κινήσεις μπαίνουν στο κατάστημα κρατώντας τσάντες στα χέρια, πηδάνε τον πάγκο και κυριολεκτικά σηκώνουν τσιγάρα, καπνούς αλλά και τα χρήματα που βρίσκονται στην ταμειακή μηχανή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του υπεύθυνου του καταστήματος, η λεία των ληστών υπολογίζεται στις 3.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κλοπή Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark