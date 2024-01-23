Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ενάμισι περίπου λεπτό ήταν αρκετό για τους τρεις ληστές να μπουκάρουν στο ψιλικατζίδικο, να σηκώσουν εισπράξεις και καπνικά προιόντα και να γίνουν… καπνός.

Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της προηγούμενης Τετάρτης στην περιοχή της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο skai.gr οι τρεις ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, ώστε να μην αναγνωριστούν, με γρήγορες κινήσεις μπαίνουν στο κατάστημα κρατώντας τσάντες στα χέρια, πηδάνε τον πάγκο και κυριολεκτικά σηκώνουν τσιγάρα, καπνούς αλλά και τα χρήματα που βρίσκονται στην ταμειακή μηχανή.

Σύμφωνα με την κατάθεση του υπεύθυνου του καταστήματος, η λεία των ληστών υπολογίζεται στις 3.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

