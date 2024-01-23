Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του με την απόφαση του ΕΟΦ «για την άρση απαγόρευσης των εξαγωγών σε 137 σκευάσματα σε φαρμακευτικές κατηγορίες, όπως αυτές των αντιπηκτικών, ινσουλινών, αντιεπιληπτικών, αντιψυχωσικών, καρδιολογικών και αναπνευστικών, σε φάρμακα για την οστεοπόρωση και σε κολλύρια για το γλαύκωμα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι πρωτότυπα φάρμακα που αποδεδειγμένα και επανειλημμένα έχουν εκλείψει από την αγορά φαρμάκου λόγω ακριβώς των παράλληλων εξαγωγών, με αποτέλεσμα ο Έλληνας ασθενής να τα έχει στερηθεί».

Επίσης, όπως αναφέρει ο ΠΦΣ, «με την συγκεκριμένη απόφαση άρθηκε η απαγόρευση εξαγωγής και των παιδικών εμβολίων που εδώ και χρόνια βρισκόταν σε καθεστώς προστασίας από τις εξαγωγές.Η απόφαση αυτή μας βρίσκει εντελώς αντίθετους καθώς θεωρούμε ότι θα επανέλθει η αγωνία και η ανασφάλεια των πολιτών για την εξασφάλιση της θεραπευτικής τους αγωγής, καθόσον πιστεύουμε ότι εντός μικρού χρονικού διαστήματος τα φάρμακα αυτά θα εξαφανιστούν εντελώς από τα φαρμακεία μας, αφού μέχρι τώρα τα περισσότερα από αυτά τα προμηθευόμαστε υπό μερική διάθεση και σε πολύ περιορισμένες ποσότητες από τις φαρμακαποθήκες. Θέλουμε να πιστεύουμε», προσθέτει «ότι οι αγωνίες μας και οι προβληματισμοί μας θα διαψευστούν και όλα θα λειτουργήσουν, με γνώμονα την εξασφάλιση της θεραπείας των ασθενών, ανεξάρτητα από την ταυτόχρονη επιχειρηματική εξαγωγική δραστηριότητα ομάδας επιχειρηματιών την οποία επιτρέπει πλέον η απόφαση της κυβέρνησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή, εάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εξαφανιστούν τα φάρμακα από τα φαρμακεία μας και επανέλθουμε σε απαράδεκτες και τραγικές καταστάσεις αδυναμίας εκτέλεσης των συνταγών των ασθενών, την αποκλειστική ευθύνη θα έχει η κυβέρνηση».

