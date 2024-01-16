Στα νέα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δούμε τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται».

Ειδικότερα, ο κ. Σκρέκας ερωτηθείς για τα αποτελέσματα που αναμένει η κυβέρνηση από την εφαρμογή των μέτρων απάντησε ότι «ανακοινώσαμε μία δέσμη τεσσάρων μέτρων, πολύ ισχυρών, καλά μελετημένων και πιστεύουμε ότι θα φέρουν αποτελέσματα στη μείωση των προϊόντων».

«Θα ανακοινώσουμε τις τιμές των προϊόντων για τα οποία πήραμε τα μέτρα πριν την εφαρμογή των μέτρων για να δούμε πόσο θα έχουν μειωθεί οι τιμές» πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης..

«Η τιμή του βρεφικού γάλακτος είναι 30% πάνω από εκείνη του εξωτερικού γεγονός που καταδεικνύει ότι κάποιες εταιρείες είχαν βρει την ευκαιρία να αισχροκερδούν. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό».

«Η κυβέρνηση παίρνει βαριά μέτρα με πρώτο μέτρο τους ελέγχους για την ακρίβεια. Οι έλεγχοι γίνονται όλο το προηγούμενο διάστημα με βαριά πρόστιμα ακόμα και σε πολυεθνικές εταιρείες τα οποία πληρώθηκαν. Θα ανακοινώσουμε ποιες είναι οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα και ποιες πλήρωσαν» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης ενώ πρόσθεσε ότι «οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα μείωσαν τις τιμές».

«Θέλουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα για την ακρίβεια στις κατηγορίες που χαρτογραφήσαμε και είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα όπως το βρεφικό γάλα και τα απορρυπαντικά στα οποία καταγράφηκαν αποκλίσεις με την Ευρώπη» πρόσθεσε.

«Τα μέτρα αφορούν στη μείωση των προϊόντων στο ράφι με ταυτόχρονη τη μείωση των εκπτώσεων που πραγματοποιούν οι προμηθευτές στο λιανεμπόριο. Μεταφέρουμε το όφελος κατευθείαν στον καταναλωτή. Εμείς θα ανακοινώσουμε τις τιμές πριν και μετά την εφαρμογή των μέτρων για να δουν οι καταναλωτές τη μείωση. Οι διαφορές μπορεί να ξεπεράσουν και το 15% άμεσα» ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

Ερωτηθείς για το αν η μείωση του ΦΠΑ θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα στη μείωση των τιμών ο κ. Σκρέκας ανέφερε ότι «εάν μειώναμε τον ΦΠΑ όπως η Ισπανία δεν είναι βέβαιο ότι θα υπήρχε μείωση στις τιμές».

«Το δεύτερο μέτρο αφορά στην αποτροπή ανατιμήσεων και λέμε ότι όποια εταιρεία αυξήσει τις τιμές δεν θα κάνει προωθητικές ενέργειες. Το Τρίτο αφορά στο βρεφικό γάλα διότι μετά τους ελέγχους που κάναμε είδαμε ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι αδικαιολόγητα πιο ακριβές».

«Το τελευταίο μέτρο αφορά την απόλυτη διαφάνεια των τιμών από το χωράφι έως τον καταναλωτή», είπε κλείνοντας ο υπουργός Ανάπτυξης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.