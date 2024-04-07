Σε ετοιμότητα επιπέδου κατάστασης 4 (υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς) αποφασίστηκε να είναι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποίησε χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Στο επίκεντρο των συσκέψεων ήταν η ανησυχία για τους ισχυρούς ανέμους που θα πνέουν σήμερα, αύριο και την Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για την ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών (σημειώνεται ότι χθες εκδηλώθηκαν από τις 6.00 το πρωί έως τις 6.00 το απόγευμα (δηλαδή μέσα σε μόλις 12 ώρες) 71 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα).

Για τις παραπάνω περιοχές αποφασίστηκε όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να είναι ετοιμότητα επιπέδου κατάστασης 4 (υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς), που σημαίνει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε επιφυλακή, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και οι ομάδες «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε αποκλεισμούς δρόμων που οδηγούν σε δασικές εκτάσεις όπου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία.

Οι Περιφερειακές Ενότητες θα έχουν σε ετοιμότητα τις εθελοντικές ομάδες οι οποίες θα πραγματοποιούν περιπολίες, τις υδροφόρες καθώς και τα μηχανήματα έργου προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ισχυροί άνεμοι έντασης 7-8 Μποφόρ θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Αττική, τη Βοιωτία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καθιστώντας τις συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για την έναρξη πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου συμμετείχαν η ηγεσία του υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και περιφερειάρχες/ εκπρόσωποι των Περιφερειών Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.





Πηγή: skai.gr

