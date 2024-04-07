Δύο νέου τύπου άδειες σε μετανάστες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας με στόχο την προσέλκυση ταλέντων και την αναβάθμιση της Ελλάδας σε διεθνές ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επενδυτικό κέντρο, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες στο υπουργικό συμβούλιο από τον αρμόδιο υπουργό, Δημήτρη Καιρίδη.

Η νόμιμη μετανάστευση υπό όρους και κανόνες αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου που προχωρά και στα απαραίτητα βήματα για να γίνει αυτό εφικτό, όπως είναι η αναβάθμιση του διοικητικού μηχανισμού για να μπορεί να διεκπεραιώνει με ταχύτητα και αξιοπιστία τα αυξημένα αιτήματα για μετακλήσεις, νέες άδειες διαμονής και ανανεώσεις παλαιών αδειών.

Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται η TalentVisa και η TechVisa, με τις οποίες δίνεται πρόσβαση στην απασχόληση σε αποφοίτους που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν φοιτήσει σε κορυφαία πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο αλλά και σε εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης ή υψηλού επιχειρηματικού υπόβαθρου.

Greek Tech Visa για εργασία σε νεοφυείς επιχειρήσεις

Η Greek Tech Visa είναι ένα απλουστευμένο, ταχύρρυθμο πρόγραμμα για εργαζόμενους, ιδρυτές και επενδυτές επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων εκτός Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Πρόκειται, δηλαδή, για τη νέα εθνική θεώρηση εισόδου για εργασία με έμφαση στις επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece).

Το πρόγραμμα «Greek Tech Visa for Outstanding Talent», είναι μια ταχεία διαδικασία για ιδρυτές και υπαλλήλους με υψηλού επιπέδου τεχνικό ή επιχειρηματικό υπόβαθρο για να εργαστούν στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βίζα θα ισχύει για ένα έτος, επιτρέποντας στα ταλέντα να εργαστούν, να αλλάξουν εργοδότη ή να αυτοαπασχοληθούν, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω αδειοδότησης. Παράλληλα, θα μπορεί να επεκταθεί σε άμεσα μέλη της οικογένειας, ενώ μετά την αρχική περίοδο της βίζας, μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση είτε για παράταση είτε για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Παγκοσμίως, όλες οι χώρες που φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε κόμβο καινοτομίας έχουν ξεκινήσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα Tech Visa: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Φινλανδία, Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ και πολλές άλλες, έχοντας κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι μια χώρα να είναι ανταγωνιστική και ελκυστική για άτομα υψηλής εξειδίκευσης και εξαιρετικών ταλέντων, έχουν υιοθετήσει τέτοιες ρυθμίσεις καθώς μετατρεπόμαστε σε έναν πιο ευέλικτο, αποκεντρωμένο και υψηλής τεχνολογίας κόσμο.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την Talent Visa

Η Talent Visa είναι μία νέα ετήσια θεώρηση εισόδου για αποφοίτους πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και αφορά ταλαντούχους αποφοίτους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει πτυχίο ή έχουν ολοκληρώσει μεταδιδακτορικό πρόγραμμα τα τελευταία πέντε χρόνια σε κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ, Stanford, MIT, Princeton, Yale, κ.λπ. στις ΗΠΑ- McGill, University of Toronto, κ.λπ. στον Καναδά, Οξφόρδη, Κέιμπριτζ, Imperial, κ.λπ. στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πανεπιστήμια Πεκίνου, Τσινγκουά, κ.λπ. στην Κίνα, IITsetc στην Ινδία και άλλα πανεπιστήμια στην Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική.

Η νέα βίζα θα επιτρέπει στους φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από ένα κορυφαίο παγκόσμιο πανεπιστήμιο να εισέλθουν στην Ελλάδα για ένα έτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να την λάβει ένας ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει εξασφαλίσει προσφορά εργασίας, αλλά μπορεί να αναζητήσει εργασία ενώ βρίσκεται υπό το καθεστώς της TalentVisa.

Είναι ανοικτή σε αποφοίτους πανεπιστημίων όλων των χωρών που δεν είναι πολίτες της ΕΕ και προορίζεται για μετανάστες υψηλής ειδίκευσης που είναι έτοιμοι να ευδοκιμήσουν στον τομέα τους και θέλουν να συμβάλουν στην ελληνική οικονομία.

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν θα είναι απαραίτητη. Αντίθετα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι σε θέση να διαβάζει, να γράφει, να μιλάει και να ακούει σε ένα μεσαίο επίπεδο αγγλικής γλώσσας εκτός εάν είναι υπήκοος αγγλόφωνης χώρας ή έχει λάβει πτυχίο που διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

Ο αιτών πρέπει, ωστόσο, να αποδείξει ότι μπορεί να συντηρήσει οικονομικά τον εαυτό του κατά την άφιξή του στην Ελλάδα χωρίς να βασίζεται σε δημόσια κονδύλια, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ έχει το δικαίωμα να φέρει μαζί του τα εξαρτώμενα μέλη του, εφόσον μπορεί επίσης να τα συντηρήσει οικονομικά.

Η βίζα αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα για ένα έτος να γνωρίσουν τη χώρα, τον πολιτισμό, να εξερευνήσουν την Ευρώπη και τις διαθέσιμες οικονομικές ευκαιρίες. Αφού εξασφαλίσουν μια ευκαιρία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της βίζας τους, μπορούν να μεταβούν σε μία από τις άλλες θεωρήσεις εργασίας / άδειες παραμονής που προσφέρει το ελληνικό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα επιτρέπει σε ταλέντα υψηλής εξειδίκευσης να γνωρίσουν τη χώρα, θεωρεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία.

