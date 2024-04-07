Λογαριασμός
Στις φλόγες χθες το βράδυ το αυτοκίνητο γνωστού ηθοποιού στο Γαλάτσι

Το αυτοκίνητο του ηθοποιού βρισκόταν στο πάρκινγκ του στούντιο και τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη σκηνή του σόου που συμμετέχει

πυροσβεστικη

Δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε ένα τρίτο σταθμευμένο όχημα που υπέστη μικρότερες υλικές ζημιές. 

Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που κάηκαν ήταν και το όχημα του γνωστού ηθοποιού Γιώργου Αμούτζα, ο οποίος βρέθηκε στο Γαλάτσι το βράδυ του Σαββάτου, καθώς συμμετέχει σε τηλεοπτικό σόου. 

Το αυτοκίνητο του ηθοποιού, σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο πάρκινγκ του στούντιο, και τυλίχτηκε στις φλόγες ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη σκηνή του σόου.

