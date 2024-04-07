Τέλος στη ζωή του αποπειράθηκε να δώσει τα ξημερώματα μέσα στον θάλαμο του ψυχιατρείου των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται, ο 39χρονος άνδρας, που το βράδυ της περασμένης Δευτέρας μαχαίρωσε θανάσιμα την 28χρονη πρώην σύντροφο του έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Αττικόν».

Ο δράστης, ο οποίος κρατείται στο κελί 1 της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κρεμώντας τις γάζες που είχε στο λαιμό του στις σωληνώσεις της τουαλέτας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε λιπόθυμος με σημάδια στο λαιμό.

Στις φυλακές του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Ο 39χρονος αναμένεται να υποβληθεί σήμερα σε αξονική τομογραφία.

Πηγή: skai.gr

