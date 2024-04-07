Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δολοφονία της 28χρονης Κυριακής: Προσπάθησε να αυτοκτονήσει μέσα στον Κορυδαλλό ο 39χρονος - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Αττικόν»

Προσπάθησε να κρεμαστεί με τις γάζες που είχε στον λαιμό του - Στις φυλακές του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έκαναν ΚΑΡΠΑ

Γυναικοκτονία 28χρονης Κυριακής

Τέλος στη ζωή του αποπειράθηκε να δώσει τα ξημερώματα μέσα στον θάλαμο του ψυχιατρείου των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται, ο 39χρονος άνδρας,  που το βράδυ της περασμένης Δευτέρας μαχαίρωσε θανάσιμα την 28χρονη πρώην σύντροφο του έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου  «Αττικόν»

Ο δράστης, ο οποίος κρατείται στο κελί 1 της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κρεμώντας τις γάζες που είχε στο λαιμό του στις σωληνώσεις της τουαλέτας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε λιπόθυμος με σημάδια στο λαιμό.

Στις φυλακές του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έκαναν ΚΑΡΠΑ. 

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. 

Ο 39χρονος αναμένεται να υποβληθεί σήμερα σε αξονική τομογραφία. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άγιοι Ανάργυροι γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark