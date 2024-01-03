Νέα επίθεση με οπαδικά κίνητρα στο Περιστέρι τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, ομάδα περίπου 15 ατόμων μαυροφορεμένοι πλησίασαν έναν 15χρονο και έναν 16χρονο και τους ρώτησαν τι ομάδα είναι.

Αμέσως μετά ξυλοκόπησαν τους δύο ανήλικους. Ο ένας μάλιστα φέρει τραύματα στο πρόσωπο, υπέστη κάταγμα στη μύτη ενώ ο έτερος στο σώμα του.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι δράστες επιβιβάσθηκαν σε αυτοκίνητα και σε μηχανάκια και εξαφανίσθηκαν.

Πηγή: skai.gr

