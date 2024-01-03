Κρατούμενος, έπειτα από μήνυση της συζύγου του, βρέθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ένας 38χρονος Λαρισαίος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος της περιοχής του, κατηγορούμενος για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε χθες ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία» και αναδημοσιεύει το on larissa.gr ,διέταξε περαιτέρω προκαταρκτική έρευνα προκειμένου η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. να ανακτήσει δεδομένα από το κινητό του 38χρονου το οποίο, έσπασε πάνω στον θυμό της, η σύζυγός του.

Ο 38χρονος σε μια «κίνηση απελπισίας» και προκειμένου «να μην χάσει τη σύζυγό του» όπως σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ειπών αιτιολογώντας τη στάση του – θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενος για προσβολή του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας όπως προβλέπεται στον Ποινικό Κώδικα για όποιον «αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων που δεν διεξάγεται δημόσια ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου», παράβαση που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

Ο 38χρονος, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, με αφορμή προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, αγνοώντας τις συνέπειες του νόμου έκρινε σκόπιμο λίγο πριν το μεσημέρι της 31ης Δεκεμβρίου να τοποθετήσει το κινητό του τηλέφωνο στο μπάνιο του σπιτιού, κρύβοντάς το στο καλάθι με τα ρούχα προκειμένου να μην γίνει αντιληπτό. Καταγράφοντας έτσι «ιδιωτικές στιγμές μελών της οικογενείας του, εν αγνοία τους» όπως καταγγέλθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. με τη σύζυγο αντιλαμβανόμενη την πράξη του συζύγους της, να καταστρέφει το τηλέφωνο.

Η τηλεφωνική συσκευή η οποία κατέστη μη λειτουργική από τη φθορά που της προκάλεσε η σύζυγος κατασχέθηκε ωστόσο από την ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση για να ανακτηθούν δεδομένα. Αφού η καταγγέλλουσα φέρεται να ανέφερε πως το κινητό τοποθετήθηκε στο μπάνιο και είχε τεθεί σε λειτουργία βιντεοσκοπώντας τον χώρο, ενώ σύμφωνα με τον συλληφθέντα σύζυγο, το κινητό είχε όντως τεθεί σε λειτουργία αλλά μόνο για να ηχογραφεί, προκειμένου όπως εξηγήθηκε να διερευνηθεί η βασιμότητα των υποψιών του συζύγου.

Ο 38χρονος, μετά τη μήνυση σε βάρος του συνελήφθη το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς για να αφεθεί τελικά ελεύθερος χθες το πρωί, μετά και την απόφαση της Αντεισαγγελέως να διαταχθεί περαιτέρω προκαταρτική έρευνα.

Πηγή: skai.gr

