Στην αυλή του Παύλου και της Μάρθας προσπάθησε να βρει καταφύγιο, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, ένα μόλις τριών μηνών αρκουδάκι - χαριτωμένο σαν λούτρινο - που διεσώθη, όταν το ζευγάρι το περιόρισε σε ασφαλές σημείο και ειδοποίησε τη Δασική Υπηρεσία Κοζάνης και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ.

Όταν κατέφθασε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης, ηρέμησε το ζωάκι που ήταν τρομοκρατημένο, δίνοντάς του λίγη τροφή και νερό και άρχισε αμέσως να αναζητά τη μαμά αρκούδα σε δασική περιοχή, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε.

Μάλιστα, το αρκουδάκι τοποθετήθηκε μέσα σε μία πρόχειρη κατασκευή, από την οποία δεν μπορούσε να αποδράσει, αλλά θα ήταν εύκολο για τη μητέρα να το βγάλει από εκεί.

Οι κραυγές και το κλάμα της μικρής αρκούδας ακούγονταν σε μεγάλη ακτίνα και θα ήταν αρκετά, ώστε να το εντοπίσει και να επανενωθούν. Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν έγινε και έτσι ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ παρέλαβε ξανά το αρκουδάκι το επόμενο πρωί και το μετέφερε στο Κέντρο Επανένταξης Άγριας Ζωής, όπου θα μεγαλώσει για ένα έτος και στη συνέχεια θα γίνει επιχείρηση για να προσπαθήσουν να επανενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης, το αρκουδάκι ονομάστηκε Μάρθα ως ελάχιστη ανταπόδοση στην κυρία που το έσωσε. Η Μάρθα ζυγίζει πέντε κιλά περίπου και είναι υγιέστατη. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, γιατί αποφεύγει τους φροντιστές της και διατηρεί τη συμπεριφορά ενός άγριου ζώου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.