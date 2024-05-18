Σχεδόν 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, μετά την χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν πρόσφατα οι ρωσικές δυνάμεις.

«Συνολικά 9.907 άνθρωποι απομακρύνθηκαν» από τα σπίτια τους, δήλωσε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ, πάνω από μια εβδομάδα από τότε που εξαπολύθηκε η επίθεση των ρωσικών δυνάμεων, για την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι μπορεί να είναι μόνον το πρώτο κύμα μιας πολύ πιο ευρείας επίθεσης.

Η απομάκρυνση των κατοίκων έγινε αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν να προελάσουν πέντε με δέκα χιλιόμετρα κατά μήκος των βορειοανατολικών συνόρων, προτού οι ουκρανικές δυνάμεις ανακόψουν την πορεία τους.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας απώθησαν δύο απόπειρες διάσπασης της άμυνάς τους στη διάρκεια της νύχτας.

Η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο», πρόσθεσε, και σημείωσε ότι οι «αμυντικές δυνάμεις διεξάγουν επιθέσεις και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις σε ορισμένες ζώνες».

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων το Βοβτσάνσκ, που βρίσκεται σε απόσταση μόνον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Στην περιοχή της πόλης Βοβτσάνσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν την άμυνά τους», πρόσθεσε ο Σινεγκούμποφ.

Πριν από μία ημέρα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την Βοβτσάνσκ και ότι όλοι οι κάτοικοι, με εξαίρεση 200 από αυτούς, είχαν φύγει λόγω των μαχών.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν 278 τετραγωνικά χιλιόμετρα την περίοδο μεταξύ της 9ης και της 15ης Μαΐου, που χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο κέρδος τους από τα τέλη του 2022, σύμφωνα με υπολογισμό του AFP που στηρίχθηκε σε στοιχεία του ISW (Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου).

«Εξαπέλυσαν την επιχείρησή τους, αυτή μπορεί να αποτελείται από πολλά κύματα. Και αυτό να είναι το πρώτο κύμα τους», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

