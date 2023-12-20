Μητσοτάκης στο υπουργικό για οπαδική βία: Άμεση ταυτοποίηση ηλεκτρονικού εισιτηρίου -Αυτόματες ποινές για κροτίδες ή φωτοβολίδες

Η δύσκολη μάχη με την οπαδική βία διεξάγεται στη σκιά ενός ακόμη σοβαρού τραυματισμού αστυνομικού, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, όπου περιέγραψε τα μέτρα που παρουσιάζει αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

«Θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στην άμεση εφαρμογή και προβλέψεων οι οποίες μπορεί να ίσχυαν και στο παρελθόν αλλά δεν είχαν εφαρμοστεί από τις ΠΑΕ, όπως οι κάμερες ή η άμεση καθιέρωση μητρώου με τα μέλη μιας και μόνο λέσχης ανά Σύλλογο, το ηλεκτρονικό εισιτήριο με τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα επιτρέπει την άμεση ταυτοποίηση του κατόχου του εισιτηρίου μέσω μιας εφαρμογής στα κινητά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μία ακόμη σημαντική παρέμβαση: «η δυνατότητα της πολιτείας να παρεμβαίνει άμεσα, με ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο διοικητικών ποινών, όποτε εντοπίζονται περιστατικά, όπως ρίψη κροτίδας ή άναμμα φωτοβολίδας σε γήπεδα, δηλαδή αντικειμενικά γεγονότα, τα οποία θα επισύρουν πια αυτοματοποιημένες ποινές διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών».

«Είναι σημαντικό, επίσης, ότι η σχετική έρευνα έχει αναβαθμιστεί, με την Εισαγγελία να ερευνά πια στο ανώτατο επίπεδο την τυχόν διασύνδεση της βίας στα γήπεδα με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων. Αλλά δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, εμείς οι ίδιοι έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Δεν θα ξαναπώ το κοινότοπο, ότι «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πια υπάρχει μία απαίτηση, καθολική απαίτηση να ξαναγίνουν τα γήπεδα χώροι αθλητικής άμιλλας, αλλά και αρμονικής συνάντησης όσων αγαπούν τα σπορ και να μην αναγκαζόμαστε να «καταναλώνουμε» σημαντικούς ανθρώπινους πόρους από την Αστυνομία κάθε Κυριακή για να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα γίνονται επεισόδια στα γήπεδα» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.