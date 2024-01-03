Το Άσυλο Ανιάτων επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ο οποίος αντάλλαξε ευχές με τους φιλοξενούμενους καθώς και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.



Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε για την κοινωνική προσφορά του Ιδρύματος, περιηγήθηκε στους χώρους, εξήρε το έργο του προσωπικού, συνομίλησε με τους φιλοξενούμενους περιθαλπόμενους, τη Βάσω, τον Γιάννη, τον Διονύση, τη Μαρία από το Αργοστόλι που φέτος έκλεισε τα 100 χρόνια και έκοψαν μαζί την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.



Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε τη σημασία υποστήριξης των κοινωνικών δομών. Όπως δήλωσε:



«Είναι μία ξεχωριστή μέρα, δίπλα σε ξεχωριστούς ανθρώπους, εδώ, στο Άσυλο Ανιάτων, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια για χιλιάδες άπορους ασθενείς στα εκατό και πλέον χρόνια λειτουργίας του.



Αυτές τις γιορτινές μέρες, η σκέψη μας ήταν -και θα παραμείνει- μαζί με τους συνανθρώπους μας που χρειάζονται την αγκαλιά μας, με εκείνους που χρειάζονται την έμπρακτη αλληλεγγύη μας. Και αυτό πρέπει να τηρούμε στην πράξη κάθε μέρα.



Για εμένα, είναι ένα καινούργιο ξεκίνημα. Οφείλω -και δεσμεύομαι προσωπικά- ότι θα προσπαθώ καθημερινά να είμαι χρήσιμος στην κοινωνία, στους πολίτες και σε όλους εκείνους που με εμπιστεύτηκαν με την αγάπη τους και με τη μεγάλη τους αγκαλιά. Καλή δύναμη και καλή χρονιά σε όλους!».



Στο σύνολο των 130 χρόνων λειτουργίας του, το Άσυλο Ανιάτων και το Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων έχουν φροντίσει και περιθάλψει, δωρεάν, περισσότερους από 8.500 πολίτες με αναπηρία από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, το Άσυλο Ανιάτων φιλοξενεί 130 ωφελούμενους, παρέχοντάς τους εικοσιτετράωρη υποστήριξη και απασχολεί προσωπικό 120 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (γιατρούς, φυσιάτρους, φυσικοθεραπευτές, νοσοκόμους, εργασιοθεραπευτές, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό).



Τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, υποδέχθηκαν και συνόδευσαν στους χώρους, η κ. Ιωάννα Ηλιάδη Πρόεδρος Δ.Σ. Ασύλου Ανιάτων, η κ. Σαμπίνα Σερπιέρη Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εθελοντών, ο κ. Γιώργος Γιαννακός Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων – Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος, ο κ. Γιώργος Καλύβας Αναπληρωτής Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ο κ. Γιάννης Βασιλόπουλος και ο κ. Τάσος Χουντής από το Σωματείο Εργαζομένων Ασύλου Ανιάτων και Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και ο κ. Ελευθέριος Σκιαδάς τέως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

