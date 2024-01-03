Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που φθάνουν από τη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» για την πορεία της υγείας του 34χρονου Δημήτρη, από την Κρήτη που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, στο Γκάζι ξημερώματα, στις 16 Δεκεμβρίου, έξω από κλαμπ.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από θεράποντες ιατρούς του 34χρονου λένε ότι τα κατασταλτικά φάρμακα έχουν διακοπεί αλλά ακόμα και τώρα τα επίπεδά τους στο αίμα παραμένουν υψηλά. Παρ’ όλα αυτά ο ασθενής έχει αρχίσει να αναπνέει μόνος του, χωρίς μηχανική υποστήριξη, ενώ άνοιξε τα μάτια του και δείχνει να έχει στοιχειώδη επαφή με το περιβάλλον.

Όπως επισημαίνουν οι γιατροί, είναι νωρίς ακόμα να εκτιμηθεί η πορεία του και η αποκατάστασή του, αλλά οι εξελίξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές για την μετέπειτα πορεία της υγείας του.

Δύσκολη χειρουργική επέμβαση

Ο ασθενής είχε χειρουργηθεί στις 18 Δεκεμβρίου από την χειρουργική ομάδα της Νευροχειρουργικής Κλινικής του «Γεννηματάς» με τη βοήθεια συστήματος νεύρο πλοήγησης το οποίο ελαχιστοποιεί τις χειρουργικές βλάβες του εγκεφάλου.

Υπενθυμίζουμε ότι το βλήμα που είχε δεχτεί ο Κρητικός δεν είχε εξέλθει του κρανίου, αλλά είχε παραμείνει κολλημένο στον εγκέφαλό του, καθώς είχε σταματήσει πάνω σε οστό, ενώ υπήρχε μόνο τραύμα εισόδου. Ήταν πολύ σπάνια η περίπτωση και απαιτούσε περίπλοκη χειρουργική επέμβαση, την οποία η έμπειρη ομάδα του «Γεννηματάς» έφερε εις πέρας.

Ο αδελφός του Δημήτρη, ο Γιάννης, ήταν στην παρέα των Κρητικών που πυροβολήθηκε κι αυτός από τους «πιστολέρο» στο Γκάζι και από τις 22 Δεκεμβρίου βρίσκεται σπίτι του στα Μάλια.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον 36χρονο πιστολέρο, που πυροβόλησε εν ψυχρώ τους τρεις νεαρούς από την Κρήτη. Περίπου 17 ημέρες μετά το αιματηρό επεισόδιο ο 36χρονος εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.