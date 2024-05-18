Περιοδεία Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία - Τι είπε στην Άρνισσα Πέλλας για τους αγρότες

Στην 'Αρνισσα της Πέλλας,μετά τα Γρεβενά και τη Φλώρινα χθες συνέχισε σήμερα τη περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Συναντήθηκε με αγρότες στους οποίους εξήγησε τον αρνητικό απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα.

«Πριν από πέντε ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Μας απάντησαν γιατί έχουν αλλάξει τέσσερις προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Περονόσπορος έχει πέσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Προχθές παραιτήθηκε και ο πρόεδρος του "ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ", καταγγέλλοντας διαφθορά. Θα απαντήσει κανείς; Θα απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή την Παρασκευή που συζητάμε για την ακρίβεια; Θα μας απαντήσουν γιατί κάνουν προσχηματικό διάλογο για τον ΕΛΓΑ;» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε πώς καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κορυφώνονται άν δεν γίνει σοβαρός διάλογος για την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, όλα όσα υπόσχεται , είναι κοροϊδία. «Είναι αέρας κοπανιστός. Δυόμισι σελίδες ήταν αυτά που κατέθεσαν για τον διάλογο του εκσυγχρονισμού του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Χιλιάδες αγρότες είναι υπό ομηρία κι ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και αντί το υπουργείο να γίνει υπουργείο - στρατηγείο, είναι ένα υπουργείο- πελατειακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας για να κρατά σε ομηρία χιλιάδες παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε τη ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής αναφέροντας ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σε ενέργεια, ζωοτροφές, λιπάσματα, φάρμακα. «Τι κάνουν άλλα κράτη; Κάνουν πράξη τη δίκαιη πράσινη μετάβαση. Στα καθ' ημάς δεν είναι ούτε πράσινη ούτε δίκαιη. Δεν είναι πράσινη, διότι έχει επενδυθεί ένα πολύ μεγάλο της κομμάτι στο εισαγόμενο φυσικό αέριο και δεν είναι ούτε δίκαιη, γιατί όσες ΑΠΕ γίνονται, αντί να δίνονται κατά προτεραιότητα με όρους σύνδεσης σε αγρότες, κτηνοτρόφους, ενεργειακές κοινότητες δήμων, συνεταιρισμών, μεταποιητών, γίνονται πολύ μεγάλα πάρκα που φιλοδοξούν, μάλιστα, να μην είστε συμπαραγωγοί αλλά να είστε μόνο καταναλωτές. 'Αρα, ξανά σε ομηρία ο πρωτογενής τομέας» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

«Δυστυχώς, δισεκατομμύρια ευρώ αντί να γίνουν δίκτυα υψηλής συνδεσιμότητας, γίνονται ένα παιχνίδι κερδοσκοπίας της εγχώριας ολιγαρχίας. Τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος επισήμως; Ολιγοπώλια στην υγεία, ολιγοπώλια στην εμπορία τροφίμων, ολιγοπώλια στην ενέργεια, ολιγοπώλια στις τράπεζες» συμπλήρωσε

Ως προς τις ευρωεκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πώς «η χώρα χρειάζεται άμεσα, την 9η Ιουνίου, ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση που θα μπορεί να είναι κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αν δεν υπάρχει την 9η Ιουνίου ισχυρή, σοβαρή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, η απάντηση για όλα αυτά θα είναι ξανά "41%"».

Υπιστήριξε ότι «το μόνο κόμμα που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αλαζονεία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι ένα σοβαρό κόμμα, έχει σχέδιο, έχει πρόγραμμα, ένα σύγχρονο πολιτικό προσωπικό που δεν επενδύει στο lifestyle, δεν επενδύει στο show, δεν επενδύει στα πρωινάδικα, αλλά επενδύει στους αγώνες εντός και εκτός του Κοινοβουλίου, δίπλα στην κοινωνία, με την κοινωνία στο προσκήνιο»

«Εμείς δεν πρόκειται για λίγα ψηφαλάκια να στήσουμε ούτε διχασμούς στα εθνικά θέματα. Δεν πρόκειται για λίγα ψηφαλάκια να φτιάξουμε ένα επιτελικό κράτος, στο Μέγαρο Μαξίμου, που κυβερνά όλη την χώρα με όρους απόλυτα συγκεντρωτικούς. Εμείς θέλουμε διάλογο με την αυτοδιοίκηση, τα συνδικάτα, τους συνεταιρισμούς, τα επιμελητήρια. Δεν τα ξέρει όλα ένα κλειστό σύστημα εξουσίας. Δεν μπορεί ένα κλειστό σύστημα εξουσίας να αγωνιά μόνο για την επόμενη κάλπη και για την καρέκλα του κ. Μητσοτάκη» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε ότι ζήτησε debate, και δεν βρήκε ανταπόκριση από τον πρωθυπουργό. «Οι εκλογές», λένε, «επισείουν τον κίνδυνο της αστάθειας». Με 121 έδρες διαφορά από το δεύτερο κόμμα, πόσες έδρες θες για να κυβερνήσεις; Δεν είναι αυτό μνημείο αλαζονείας; Να λέει στον λαό ότι "επισείω τον κίνδυνο της αστάθειας, αν δεν πάω καλά στις ευρωεκλογές"; Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Γι' αυτό θέλω να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ο μεγάλος νικητής» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

