Βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ο 50χρονος δολοφονεί την 40χρονη πρώην σύντροφό του στο Μενίδι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Καθημερινή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ώρα είναι 5:51 τα ξημερώματα της Πέμπτης και ο δράστης, ο οποίος φοράει καπέλο και κόκκινο φούτερ, καταγράφεται να περιμένει τη γυναίκα κάτω από το σπίτι της.

Όταν η 40χρονη κατεβαίνει από το σπίτι για να πάρει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά της, εκείνος την πλησιάζει και την δολοφονεί με ένα κουζινομάχαιρο που κρατούσε.

