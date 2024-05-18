Λογαριασμός
Βίντεο-ντοκουμέντο της «Καθημερινής» για τη γυναικοκτονία στο Μενίδι – Σκότωσε τη 40χρονη μπροστά στα μάτια περαστικού

Όταν η 40χρονη κατεβαίνει από το σπίτι για να πάρει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά της, εκείνος την πλησιάζει και την δολοφονεί με ένα κουζινομάχαιρο που κρατούσε.

Βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ο 50χρονος δολοφονεί την 40χρονη πρώην σύντροφό του στο Μενίδι, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Καθημερινή».  

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ώρα είναι 5:51 τα ξημερώματα της Πέμπτης και ο δράστης, ο οποίος φοράει καπέλο και κόκκινο φούτερ, καταγράφεται να περιμένει τη γυναίκα κάτω από το σπίτι της. 

Όταν η 40χρονη κατεβαίνει από το σπίτι για να πάρει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά της, εκείνος την πλησιάζει και την δολοφονεί με ένα κουζινομάχαιρο που κρατούσε. 

Πηγή: www.kathimerini.gr

