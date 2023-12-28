Της Πηνελόπης Γκάλιου

«Η τιμωρία των δολοφόνων του Ρέντη και το ξερίζωμα της βίας αποτελούν, πλέον, ζήτημα τιμής για την Πολιτεία και την κοινωνία. Μία ιερή πρόκληση στη μνήμη του Γιώργου στην οποία θα απαντήσουμε ενωμένοι. Με ισχύ, δικαιοσύνη και συνέπεια». Με αυτή την συλλυπητήρια ανάρτηση, για την απώλεια του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη εν ώρα καθήκοντος από την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε εκ νέου, με τον πλέον σαφή τρόπο, την μηδενική ανοχή της κυβέρνησης έναντι της οπαδικής και κάθε μορφή βίας.

Από την πρώτη στιγμή των τραγικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν στου Ρέντη, αυτόματα η οπαδική βία επανήλθε στο προσκήνιο ως ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς εκπτώσεις και καθυστερήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατέστη σαφής η καθολική απαίτηση να καταστούν τα γήπεδα χώροι αθλητικής άμιλλας και αρμονικής συνάντησης όσων αγαπούν τα σπορ και υπό αυτό το πρίσμα ήδη η κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα συγκροτημένο σχέδιο – όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε με την τελευταία εβδομαδιαία ανάρτησή του - με επτά καίριες παρεμβάσεις.

Περιλαμβάνει κάμερες στα γήπεδα, άμεση καθιέρωση μητρώου, μια Λέσχη ανά έμβλημα, ηλεκτρονικό εισιτήριο με έλεγχο ταυτοπροσωπίας. «Αλλά και μια ακόμη σημαντική παρέμβαση: τη δυνατότητα της πολιτείας να παρεμβαίνει ακαριαία, με ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο διοικητικών ποινών, όποτε εντοπίζονται περιστατικά όπως ρίψη κροτίδας ή άναμμα φωτοβολίδας σε γήπεδα, δηλαδή αντικειμενικά γεγονότα, που θα επισύρουν πια αυτοματοποιημένες ποινές διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών» σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «Είναι σημαντικό, επίσης, ότι η σχετική έρευνα έχει αναβαθμιστεί, με την Εισαγγελία να ερευνά πια στο ανώτατο επίπεδο την τυχόν διασύνδεση της βίας στα γήπεδα με τη δράση εγκληματικών οργανώσεων».

Το μείγμα των μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και την πάταξή της ολιστικά και άμεσα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-Μόνο μία Λέσχη ανά έμβλημα ομάδας.

-Εποπτεία της ΠΑΕ στη Λέσχη.

-Υποχρεωτική σύσταση Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λεσχών Φιλάθλων εντός έξι μηνών και συμμετοχή της στις διεθνείς Συνομοσπονδίες Λεσχών Φιλάθλων.

-Άμεση λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων.

-Υποχρέωση πλήρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας για τα γήπεδα Super League και Basket League.

-Βεβαίωση καλής λειτουργίας του από την Ελληνική Αστυνομία δύο ημέρες πριν από κάθε διεξαγωγή αγώνα.

-Εφόσον το σύστημα λειτουργεί πλημμελώς, ο αγώνας θα διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

-Εάν το σύστημα λειτουργήσει πλημμελώς την ημέρα του αγώνα, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών ο αμέσως επόμενος.

-Σύγχρονο σύστημα ταυτοποίησης κατόχων εισιτηρίων, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

-Αυτόματη διαδικασία, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από φυσικό πρόσωπο, μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου εισιτηρίου.

-Χρήστες της εφαρμογής θα είναι τα φυσικά πρόσωπα που εκδίδουν εισιτήριο για τους ίδιους και τα ανήλικα παιδιά τους.

«Στόχος μας είναι να περιορίσουμε και να θωρακίσουμε θεσμικά τα γήπεδα ώστε να αλλάξει η εικόνα τους» σχολίαζε κυβερνητικό στέλεχος. Σύμφωνα δε, με τα όσα γνωστοποίησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, πέρα από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αφορά το ποινικό κομμάτι, θα υπάρξουν και διοικητικές κυρώσεις, βάζοντας έτσι στο παιχνίδι και τις ΠΑΕ. Μάλιστα όπως είπε ο κ. Βρούτσης θα τις κάνει και εκείνες συμμέτοχες γιατί το κράτος τις θέλει κοντά του «ώστε να αναχαιτίζουν και οι ίδιες τα παραβατικά στοιχεία. Είναι ανάγλη να αναπαράγουν οι ίδιες οι ΠΑΕ αντισώματα, προκειμένου να περιφρουρήσουν τον οργανισμό τους και να βελτιώσουν το προϊόν τους ώστε να έρχεται περισσότερος κόσμος στα γήπεδα» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.