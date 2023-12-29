Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από φωτοβολίδα στα επεισόδια στου Ρέντη.

Στην εξόδιο ακολουθία στις 13:30 στον ιερό ναό Αγ. Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Σε πένθος έως και αύριο η Ελληνική Αστυνομία.

Σε δικαστικό κλοιό 25 σκληροί χούλιγκαν

Στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, όπως ανέφερε χθες η Καθημερινή, δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης εις βάρος τουλάχιστον 25 χούλιγκαν του Ολυμπιακού σχηματίζει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας (ΥΑΒΑΧ).

Φέρονται ότι είχαν συμμετοχή στα επεισόδια της 7ης Δεκεμβρίου στου Ρέντη, με θύμα τον 31χρονο αστυφύλακα των ΜΑΤ Γιώργο Λυγγερίδη, καθώς και σε ακόμη τουλάχιστον τρία περιστατικά (συγκρούσεις με την αστυνομία, βίαιες επιθέσεις κ.λπ.) με οπαδικό υπόβαθρο.

Το ένα απ’ αυτά είναι, κατά πληροφορίες, τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου στο τέλος της αναμέτρησης Βόλου - Ολυμπιακού.

Ανάμεσα σ’ εκείνους, εξάλλου, που βρίσκονταν στις εξέδρες του γηπέδου ήταν ο 18χρονος Ν.Γ., που μερικές ημέρες αργότερα συνελήφθη ως ο δράστης του θανάσιμου τραυματισμού -με ναυτική φωτοβολίδα- του αστυφύλακα των ΜΑΤ.

Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο

Εν τω μεταξύ, συγκλονίζει η συνομιλία των συναδέρφων του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που άφησε την τελευταία του πνοή χθες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια στου Ρέντη.

Την είδηση του θανάτου του 31χρονου μετέδωσε μέσω του κέντρου ο εκφωνητής της υπηρεσίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, στην οποία υπηρετούσε ο αστυνομικός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο διάλογος των αστυνομικών

Εκφωνητής: 526

Διμοιρίτης: Πολύ καλά

Εκφωνητής: 531

Διμοιρίτης: Πολύ καλά

Εκφωνητής: 520 λαμβάνετε κι εσείς με τις βραδινές διμοιρίες, ορθόν;

Διμοιρίτης: Ορθόν

Εκφωνητής: Έχουν στρέψει στο κανάλι μας και οι διμοιρίες της ΥΜΕΤ, οι οποίες εκτελούν υπηρεσία. Ο ομιλών διαβιβάζει, και εκφράζω σίγουρα το σύνολο των υπηρετούντων στην ΥΑΤ αλλά και γενικότερα στη διεύθυνση μας. Γνωρίζουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι η πιο δύσκολη για την υπηρεσία μας, γιατί δεν είναι πια μαζί μας ένας από την οικογένεια μας, ο Γιώργος. Ελπίζω για όλους να είμαστε τόσο γενναίοι, όσο γενναίος ήταν ο Γιώργος στη μεγάλη μάχη που έδωσε όλες αυτές τις ημέρες. Όλες μας οι ενέργειες πρέπει πλέον να τιμούν το συνάδερφο μας και να αποδίδουν τον απαραίτητο σεβασμό στη μνήμη του. Είμαστε σίγουροι ότι ο Γιώργος πλέον μας προσέχει από εκεί που είναι και είναι σίγουρο γιατί αποτελούμε μέλη της οικογένειάς του. Ήρωας και αθάνατος.

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Πηγή: skai.gr

