«Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω» φέρεται να κατέθεσε κατά την αστυνομική προανάκριση ο 44χρονος Νορβηγός ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι παλάμης τον 32χρονο αστυνομικό, τα ξημερώματα, σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, όπου το θύμα διασκέδαζε - εκτός υπηρεσίας - με τον κουμπάρο του.

Ο δράστης, κατά πληροφορίες, δήλωσε συντετριμμένος μόλις πληροφορήθηκε για τον θάνατο του αστυνομικού, ενώ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Περιγράφοντας τον διαπληκτισμό με τον κουμπάρο και επιστήθιο φίλο του αστυνομικού, που προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης σε βάρος του 32χρονου, ο 44χρονος υποστήριξε ότι δεν τον ξεκίνησε αυτός. Φέρεται δε, να είπε ότι και ο ίδιος δεχόταν χτυπήματα, αναπτύσσοντας τον ισχυρισμό της άμυνας.

Επιπλέον, ανέφερε στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής που τον εξέτασαν ότι βρίσκεται τουλάχιστον 9 χρόνια στην Ελλάδα και πως ζει με μία σύνταξη που του χορηγεί το νορβηγικό κράτος για λόγους ψυχικής υγείας.

Ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

