Επείγουσα πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση ζητήθηκε από τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής να διενεργηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα όσα συνέβησαν το βράδυ των Χριστουγέννων (25η Δεκεμβρίου 2023) και δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κινητό τηλέφωνο που παρανόμως είχε στην κατοχή του κρατούμενος, στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού.

Έχει αναρτηθεί φωτογραφία στην οποία φαίνονται κρατούμενοι σε κελί να απολαμβάνουν πλούσιο τραπέζι με ποτά μέσα σε κελί, τους οποίους φωτογράφιζε άλλους κρατούμενος με το κινητό τηλέφωνο.

Η προκαταρκτική εξέταση θα διερευνήσει και την ύπαρξη πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των υπαλλήλων του συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΓΓΑΠ, δόθηκε επιπλέον εντολή για άμεση διενέργεια έρευνας στα κελιά των κρατουμένων που εικονίζονται στο σχετικό φωτογραφικό υλικό, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων στη μια εκ των οποίων ήταν αποθηκευμένη η φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα, με ευθύνη του επόπτη εισαγγελέα του σωφρονιστικού καταστήματος, ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία για τους εικονιζόμενους κρατούμενους.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, «η απόδοση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών σε όσους παραβαίνουν τους νόμους και τους κανόνες της σωφρονιστικής πολιτικής αποτελεί για την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής διαρκή διαδικασία για τη διασφάλιση του θεμελιώδους στόχου της τήρησης της νομιμότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

