Ένας προς ένας ταυτοποιούνται οι χούλιγκαν που συμμετείχαν στα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο σοβαρότατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα έξι άτομα αναμένεται να ζητήσουν την ένταξή τους σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, προκειμένου να καταθέσουν. Από τα έξι άτομα, τα τέσσερα φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν ενεργά στα επεισόδια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 25 άτομα για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια, ενώ από το νέο έτος, η αστυνομία αναμένεται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει σε δεκάδες μαζικές συλλήψεις, φτάνοντας σε αριθμό ακόμη και τους 40.

Πηγή: skai.gr

