Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επεισόδια στου Ρέντη: Ταυτοποιούνται και ζητούν να ενταχθούν σε προστασία μαρτύρων - Αναμένονται τουλάχιστον 40 συλλήψεις

Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 25 άτομα για συμμετοχή στα επεισόδια - Άλλοι 6 φέρονται διατεθειμένοι να ζητήσουν ένταξη σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων προκειμένου να καταθέσουν

MAT

Ένας προς ένας ταυτοποιούνται οι χούλιγκαν που συμμετείχαν στα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο σοβαρότατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα έξι άτομα αναμένεται να ζητήσουν την ένταξή τους σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, προκειμένου να καταθέσουν. Από τα έξι άτομα, τα τέσσερα φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν ενεργά στα επεισόδια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 25 άτομα για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια, ενώ από το νέο έτος, η αστυνομία αναμένεται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει σε δεκάδες μαζικές συλλήψεις, φτάνοντας σε αριθμό ακόμη και τους 40.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρέντης επεισόδια χούλιγκαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark