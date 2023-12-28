Σε ανακοίνωση προέβη η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας για τον τραγικό χαμό του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται: «ΌΧΙ, δεν πέθανε ένας ακόμη αστυνομικός! ΌΧΙ, δεν πέθανε ένας υπαρχιφυλακας της Ελληνικής Αστυνομίας! ΌΧΙ, δεν πέθανε ένας 'ματατζής' σε επεισόδια. Πέθανε ο Γιώργος Λυγγερίδης. Ένα νέο παιδί 31 ετών, που ξεκίνησε να πάει στη δουλειά του 500 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του, τη Θεσσαλονίκη, και δολοφονήθηκε».

Ένα νέο παιδί που χάθηκε πριν καν προλάβει να εκπληρώσει τα όνειρά του, ένα παιδί που ζούσε μακριά από το σπίτι του και την οικογένειά του, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι συνάδελφοί μας, γιατί ήθελε να είναι Αστυνομικός. Ήθελε να υπηρετεί την πατρίδα του, τη Δημοκρατία, τον απλό Έλληνα πολίτη.

Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι και πενθούμε, όλη η αστυνομική οικογένεια, τον συνάδελφό μας Γιώργο ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης δεν πέθανε από κάποια δική του υπαιτιότητα ή παράλειψη. Οι γονείς του, εμπιστεύτηκαν το παιδί τους στην Ελληνική Πολιτεία να την υπηρετήσει και αυτή του το επιστρέφει μέσα σε φέρετρο.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και τους οικείους του.

Καλούμε την Ελληνική Πολιτεία μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος για την Ελληνική Αστυνομία με μεσίστιες τις σημαίες σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που έχει χρέος να αποτίσει για τη ζωή του Γιώργου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ”.

