Πένθος για τον θάνατο του αστυνομικού στου Ρέντη - Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τους εμπλεκόμενους

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους χούλιγκαν που συμμετείχαν στα επεισόδια στο κλειστό του Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο βαρύτατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ και ο θάνατός του μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

Η κηδεία του αστυνομικού θα τελεστεί την Παρασκευή (29/12) στη Θεσσαλονίκη. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και ο ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον 20 άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια στου Ρέντη, σε βάρος των οποίων αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία και για εγκληματική οργάνωση, καθώς φαίνεται ότι έχει βεβαιωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες παράνομες ενέργειες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την έρευνα των αστυνομικών έχει αρχίσει να διαφαίνεται η ιεραρχία των συνδέσμων οπαδών, ήτοι τα άτομα που έχουν αρχηγικό ρόλο. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο 26χρονος μάνατζερ γνωστού τράπερ.

Παράλληλα, ο θάνατος του αστυνομικού πρόκειται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς το κατηγορητήριο αναβαθμίζεται από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία τετελεσμένη.

Ως εκ τούτου, τόσο ο 18χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, όσο και οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στην υπόθεση πρόκειται να αντιμετωπίσουν βαρύτερες κατηγορίες. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες ο 18χρονος αναμένεται να κληθεί εκ νέου προκειμένου να απολογηθεί συμπληρωματικά για ανθρωποκτονία.

Τριήμερο πένθος στην ΕΛΑΣ

Με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, κηρύχθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. τριήμερο πένθος. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου: «Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Οικονόμου, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Ελληνική Αστυνομία, από σήμερα 27 έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2023, εξαιτίας του θανάτου του Υπαρχιφύλακα Γεώργιου Λυγγερίδη, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης εν ώρα καθήκοντος, στις 7 Δεκεμβρίου, και τελικά υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2023, στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.