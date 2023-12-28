Σοβαρό επεισόδιο στη Χαλκίδα: Ανδρας επιτέθηκε στην μητέρα και την αδελφή του

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Χαλκίδα μεταξύ δύο αδελφών.

Συγκεκριμένα, άνδρας επιτέθηκε στην αδελφή του και στην μητέρα του.

Ενημερώθηκαν οι αρχές και έγινε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλκίδας.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, λίγο μετά τις 23:00, μετά το επεισόδιο από το οποίο και επεβλήθησαν περιοριστικοί όροι στον άνδρα ο τελευταίος, παρά την απαγόρευση να πλησιάσει το σπίιτι και να έρθει σε επαφή μαζί τους, μετέβη στην οικία και άρχισε να χτυπά το κουδούνι και την πόρτα επίμονα για να του ανοίξουν.

Τρομοκρατημένη η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα στάλθηκε περιπολικό για να συλληφθεί ο αδελφός της, ο οποίος οδηγήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου στο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Έως την άφιξη του περιπολικού εκείνος έφτασε στα άκρα, φωνάζοντας και βρίζοντας ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του σπιτιού και άρχισε να χτυπά με δύναμη την μπαλκονόπορτα.

