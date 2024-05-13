Ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα και η πρωθυπουργός του Ιγκρίντα Σιμονίτε θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Λιθουανία, την 26η Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα στέλεχος της εκλογικής επιτροπής του κράτους της Βαλτικής.

Μετά την καταμέτρηση σχεδόν του συνόλου των ψηφοδελτίων στον πρώτο γύρο της διαδικασίας, χθες Κυριακή, ο κ. Ναουσέντα καταλαμβάνει την πρώτη θέση (46% των ψήφων), με πελώρια διαφορά από την κυρία Σιμονίτε (16%), διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

