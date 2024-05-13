Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προεδρικές εκλογές στη Λιθουανία: Ο πρόεδρος Ναουσέντα και η πρωθυπουργός Σιμονίτε θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

Μετά την καταμέτρηση σχεδόν του συνόλου των ψηφοδελτίων στον πρώτο γύρο της διαδικασίας, χθες Κυριακή, ο κ. Ναουσέντα καταλαμβάνει την πρώτη θέση (46% των ψήφων), με πελώρια διαφορά από την κυρία Σιμονίτε (16%), διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Νέος γύρος προεδρικών εκλογών στη Λιθουανία

Ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα και η πρωθυπουργός του Ιγκρίντα Σιμονίτε θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Λιθουανία, την 26η Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα στέλεχος της εκλογικής επιτροπής του κράτους της Βαλτικής.

Μετά την καταμέτρηση σχεδόν του συνόλου των ψηφοδελτίων στον πρώτο γύρο της διαδικασίας, χθες Κυριακή, ο κ. Ναουσέντα καταλαμβάνει την πρώτη θέση (46% των ψήφων), με πελώρια διαφορά από την κυρία Σιμονίτε (16%), διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λιθουανία προεδρικές εκλογές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark