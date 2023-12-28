Συγκλονίζει η συνομιλία των συναδέρφων του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη που άφησε την τελευταία του πνοή χθες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια στου Ρέντη.

Την είδηση του θανάτου του 31χρονου μετέδωσε μέσω του κέντρου ο εκφωνητής της υπηρεσίας της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, στην οποία υπηρετούσε ο αστυνομικός.

Ο διάλογος των αστυνομικών

Εκφωνητής: 526

Διμοιρίτης: Πολύ καλά

Εκφωνητής: 531

Διμοιρίτης: Πολύ καλά

Εκφωνητής: 520 λαμβάνετε κι εσείς με τις βραδινές διμοιρίες, ορθόν;

Διμοιρίτης: Ορθόν

Εκφωνητής: Έχουν στρέψει στο κανάλι μας και οι διμοιρίες της ΥΜΕΤ, οι οποίες εκτελούν υπηρεσία. Ο ομιλών διαβιβάζει, και εκφράζω σίγουρα το σύνολο των υπηρετούντων στην ΥΑΤ αλλά και γενικότερα στη διεύθυνση μας. Γνωρίζουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι η πιο δύσκολη για την υπηρεσία μας, γιατί δεν είναι πια μαζί μας ένας από την οικογένεια μας, ο Γιώργος. Ελπίζω για όλους να είμαστε τόσο γενναίοι, όσο γενναίος ήταν ο Γιώργος στη μεγάλη μάχη που έδωσε όλες αυτές τις ημέρες. Όλες μας οι ενέργειες πρέπει πλέον να τιμούν το συνάδερφο μας και να αποδίδουν τον απαραίτητο σεβασμό στη μνήμη του. Είμαστε σίγουροι ότι ο Γιώργος πλέον μας προσέχει από εκεί που είναι και είναι σίγουρο γιατί αποτελούμε μέλη της οικογένειάς του. Ήρωας και αθάνατος.

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Διμοιρίτης: Αθάνατος

Στην κηδεία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει αύριο, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 13:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και ο ενταφιασμός του θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, στη Θέρμη.

Ο 31χρονος αστυνομικός που είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, άφησε την τελευταία του πνοή χθες το μεσημέρι.

Η φωτοβολίδα είχε χτυπήσει τον άτυχο αστυνομικό στο αριστερό πόδι, βρίσκοντας αρτηρία και προκαλώντας του σοβαρή αιμορραγία.

Ο βαριά τραυματισμένος 31χρονος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την αιμορραγία είχαν ακρωτηριάσει το πόδι του.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός νοσηλευόταν στη ΜΕΘ σε καταστολή, ενώ οι προσπάθειες των γιατρών την περασμένη εβδομάδα να τον επαναφέρουν δεν είχαν επιτυχία.

Δυστυχώς ο 31χρονος δεν άντεξε και χθες κατέληξε.

Τα επεισόδια είχαν σημειωθεί το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου.

