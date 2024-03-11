Με αφορμή τον χθεσινό προπηλακισμό του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανου Κασσελάκη στη Θεσσαλονίκη, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη παρήγγειλε στον διευθύνοντα προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να διερευνήσει αυτεπαγγέλτως εάν τελέστηκαν διωκόμενες αξιόποινες πράξεις, όπως είναι η διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίας ή διχόνοια, διατάραξη κοινής ειρήνης, κ.λπ.

Παράλληλα, η κα Αδειλίνη παρήγγειλε στον διευθύνοντα προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης να εποπτεύσει τη διενεργούμενη ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και να την ενημερώσει σχετικά.

Η παραγγελία της κας Αδειλινή έχει ως εξής:

«Χθες, 10/3/2024, ομάδα κουκουλοφόρων που συμμετείχαν σε συγκέντρωση των ΛΟΑΤΚΙ κατά της ομοφοβικής επίθεσης εναντίον δύο τρανσέξουαλ ατόμων στη Θεσσαλονίκη, δημιούργησαν επεισόδια έξω από τον κινηματογράφο "Ολύμπιον" στο κέντρο της πόλης όπου πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Ντοκiμαντέρ Θεσσαλονίκης, προπηλακίζοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανο Κασσελάκη και επιτιθέμενοι εναντίον του αστυνομικού που βρισκόταν στην είσοδο του κινηματογράφου, τον οποίο και τραυμάτισαν. Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, διατάραξη κοινής ειρήνης κλπ, εποπτεύοντας και τη διενεργούμενη ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, καθώς και για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και να μας ενημερώσετε σχετικώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

