Το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης είναι πιο φωτεινό, πιο πολύχρωμο, προοδευτικό και προοδευτικό και όχι αυτό που είδαμε το Σάββατο, με την επίθεση εναντίον των δύο τρανσέξουαλ στην πλατεία Αριστοτέλους, και στα χθεσινοβραδινά γεγονότα στο περιθώριο του συλλαλητηρίου κατά της ομοφοβίας, τόνισαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, και ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, στην πρώτη συνάντηση τους.

Και οι δύο καταδίκασαν την επίθεση σε βάρος των τρανσέξουαλ, τα συνθήματα εναντίον πολιτικών που φώναξαν άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπα τους κατά την είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στον κινηματογράφο "Ολύμπιον" όπως και τον τραυματισμό αστυνομικού από τα ίδια άτομα λίγα λεπτά αργότερα. Ο κ. Κασσελάκης είπε οτι οι συνεργάτες του τον ενημέρωσαν για την υγεία του αστυνομικού και ευχήθηκε να είναι καλά.

"Δεν είναι η Θεσσαλονίκη αυτή. Το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης είναι πιο φωτεινό, πιο πολύχρωμο και πραγματικά δημοκρατικό", είπε ο δήμαρχος στο διάλογο που είχαν ενώπιον των δημοσιογράφων και συνέχισε:" Έχουμε να κάνουμε πολύ δουλειά γιατί δεν είναι μόνο τα συμβάντα που έχουν την αυτονόητη αστυνομική διερεύνηση αλλά είναι και οι αιτίες που οδηγούν ιδιαίτερα νέους ανθρώπους να αυτοδικούν, να βιαιοπραγούν και μάλιστα αναίτια σε κεντρικά σημεία της πόλης. Και νομίζω πως είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να το δούμε".

"Οντως, νομίζω, όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτό το οποίο έγινε εδώ πέρα το Σάββατο ή χθες το βράδυ", τόνισε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε:"Η Θεσσαλονίκη έχει ρόλο στην προοδευτική ανάπτυξη της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας. Πρέπει ο κόσμος γενικά να καταλάβει ότι ο κάθε Ελληνας, η κάθε Ελληνίδα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ευτυχία του, την ευτυχία της και όχι σε βάρος της ευτυχίας του άλλου. Δεν είναι θέμα τι κάνει κανείς στο υπνοδωμάτιό του. Είναι θέμα το πώς γεννιέσαι και είσαι ευτυχισμένος στη χώρα σου, στην πόλη σου χωρίς να αναγκαστείς να πηγαίνεις στην Αθήνα ή στο εξωτερικό για να μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου. Αυτό αφορά σε όλους τους Ελληνες, σε όλες τις Ελληνίδες. Η Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να είναι συμπρωτεύουσα μόνο στο όνομα πρέπει να είναι έμπρακτη η συμπρωτεύουσα. Πρέπει να έχουμε αποκέντρωση. Έχει μεγάλο ρόλο να παίξει η Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να βρούμε γενικά τρόπους η Θεσσαλονίκη όχι μόνο να αναδειχθεί στο εξωτερικό, αλλά να γίνει πιο πράσινη, πιο φιλική και βεβαίως πιο διασυνδεδεμένη με την υπόλοιπη Μακεδονία για να έχουμε ανάπτυξη γύρω από αυτόν τον πόλο".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωση πως το κόμμα του είναι στη διάθεση του δημάρχου να συνεισφέρει με ιδέες για ανάδειξη των θεμάτων.

Ο κ. Αγγελούδης επισήμανε ότι εδώ και καιρό ο όρος συμπρωτεύουσα έχει απορριφθεί από τους Θεσσαλονικείς. "Προτιμούμε τη Θεσσαλονίκη πολύχρωμη αναπτυξιακή δυναμική ματιά. Μας ενδιαφέρει η Θεσσαλονίκη να σταθεί στα πόδια της να είναι αυτό που πρέπει να είναι, αυτό που αντανακλά το ιστορικό της αποτύπωμα, μία δυναμική διαχρονικά πόλη, η οποία διεκδικεί το μέλλον της όχι ανταγωνιστικά με την Αθήνα αλλά αυτόνομα", υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Νίκος Ρούμπος

