Τηλεφώνημα για βόμβα στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία λόγω απειλητικού τηλεφωνήματος για τοποθέτηση βόμβας στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Δέγλερη.

'Αγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 στο κέντρο 'Αμεσης Δράσης της ΕΛΑΣ και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο Πρωτοδικείο Αθηνών, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο για την έκρηξη του.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και πραγματοποιεί ελέγχους ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε εκκένωση του κτηρίου καθώς και σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δέγλερη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

