ΚΕΑΟ: Αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους πολίτες

Ένα νέο ψηφιακό βήμα του e-ΕΦΚΑ ολοκληρώθηκε σήμερα με το νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που τέθηκε σε λειτουργία, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των οφειλετών με τον φορέα.

Στο πλαίσιο της άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των οφειλετών, απλουστεύονται οι διαδικασίες.

Εφεξής, για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα απαιτείται διακριτή πιστοποίηση ή σύνδεση ανά μητρώο οφειλέτη.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, η σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet του οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας του φορέα https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies/elektronikes-yperesies-keao, ακολουθώντας τη διαδρομή: Μενού > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Στο νέο περιβάλλον παρέχεται πλέον στον οφειλέτη η δυνατότητα πρόσβασης από ένα σημείο σε ενοποιημένη εικόνα του συνόλου των μητρώων του, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσης της οφειλής (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ, νυν e-ΕΦΚΑ κλπ).

Οι οφειλέτες που είχαν ήδη πιστοποιηθεί στο παρελθόν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν.

Διευκρινίζεται ότι, στο νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ, κάθε οφειλέτης μπορεί να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί μόνον τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είναι βεβαιωμένες στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και όχι τυχόν οφειλές του, βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, για τις οποίες συνευθύνεται εκ του νόμου (π.χ. οφειλές διοικούντων και εταίρων νομικά πρόσωπα).

