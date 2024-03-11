Ωρες αγωνίας βιώνει εδώ και έναν μήνα η οικογένεια μίας μαθήτριας, 16 χρόνων, από τον Βόλο, καθώς η έφηβη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στη μονάδα Παίδων.

Η περιπέτεια υγείας για το 16χρονο κορίτσι ξεκίνησε εντελώς ξαφνικά. Από τη μία στιγμή στην άλλη και ενώ το παιδί ήταν υγιέστατο, μία μέρα που επέστρεψε από το σχολείο άρχισε να παραπονιέται για αφόρητους πόνους στο κεφάλι, ενώ σταδιακά μέσα σε λίγες ώρες παρουσίασε κενά μνήμης.

Πανικόβλητοι οι γονείς τη μετέφεραν αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι γιατροί ξεκίνησαν μία σειρά εξετάσεων μέχρι που διαγνώστηκε ότι έχει προσβληθεί από εγκεφαλίτιδα, η οποία προκλήθηκε από αυτοάνοσο, το οποίο εκδηλώθηκε μετά από ίωση.

Όπως ήταν φυσικό σήμανε συναγερμός. Η 16χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το οικογενειακό της περιβάλλον στο taxydromos.gr, η 16χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον και αντιδρά σε διάφορα ερεθίσματα.

Oι γιατροί όμως λένε ότι ο δρόμος για την αποκατάσταση και πλήρη λειτουργία του οργανισμού της είναι ακόμη πολύ μακρύς.

Οι γονείς της βρίσκονται στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή, αναμένοντας έξω από τον θάλαμο του Νοσοκομείου. Στον Βόλο οι παππούδες μαζί με την 20χρονη αδελφή της 16χρονης «κρέμονται» κυριολεκτικά στο τηλέφωνο και προσεύχονται για την ανάρρωσή της.

