Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες της επίθεσης στη συγκέντρωση κατά της τρανσοφοβίας, το βράδυ της Κυριακής, στην πλατεία Αριστοτέλους, που οδήγησε σε συμπλοκές.

Υπενθυμίζεται ότι κουκουλουφόροι κινήθηκαν απειλητικά προς τους συγκεντρωμένους, με την περιφρούρηση της συγκέντρωσης να αντιλαμβάνεται τους σκοπούς των ατόμων και να σημειώνονται συμπλοκές.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην περιοχή και προσήγαγαν 16 άτομα, ως ύποπτα για την επίθεση. Στη συνέχεια, αφέθηκαν όλοι τους ελεύθεροι, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι σε βάρος τους.

