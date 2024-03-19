Παρέμβαση της εισαγγελίας Ρόδου για τα νεκρά ελάφια στο Ροδίνι

Την παρέμβαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου προκάλεσε η αναφορά που έκανε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Φιλοζωικής Ρόδου κ. Γιούλα Διμέλη αναφορικά με τα νεκρά ελάφια στο πάρκο του Ροδινιού.

Συγκεκριμένα η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου των ζώων και αν αυτά έχουν υποστεί βασανισμό. Στο πλαίσιο αυτό θα κληθούν να καταθέσουν τόσο εθελοντές που δημοσιοποίησαν το θέμα μέσω του διαδικτύου αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες όσο και στελέχη της Φιλοζωικής αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών.

Σημειώνεται πως σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Φιλοζωικής κυρία Γιούλα Διμέλη κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, μαζί με φωτογραφίες νεκρών ελαφιών που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από εθελοντές.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αναφορά της Φιλοζωικής, οι φωτογραφίες «απεικονίζουν πολλά νεκρά ελάφια σε χώρο ο οποίος υποτίθεται ότι φροντίζεται». Επίσης τονίζεται ότι «η εξόντωση των ζώων λόγω ασιτίας και έλλειψης νερού είναι προφανής» και ζητείται να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες για το θέμα.

