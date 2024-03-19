Διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αποεπένδυση από την Ελλάδα η Hellenic Train με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να λειτουργεί στην υπηρεσία του επιβατικού κοινού, τηρώντας τη δέσμευσή της για τη βελτίωση του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια φημολογίας που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες σε μερίδα του Τύπου, η Hellenic Train διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αποεπένδυση από την Ελλάδα και επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να λειτουργεί στην υπηρεσία του επιβατικού κοινού, τηρώντας τη δέσμευσή της για τη βελτίωση του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία απορρίπτει κάθε αμφιβολία για τη συνέχιση του έργου της και για το μέλλον της ως μέρος των ελληνικών σιδηροδρομικών μεταφορών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

