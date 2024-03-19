Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, αναμένεται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σήμερα η πρόεδρος της Φιλοζωϊκής Ρόδου κα Γιούλα Διμέλη, για τα όσα αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διήμερο αναφορικά με τα ελάφια που βρέθηκαν νεκρά στο πάρκο του Ροδινιού.

Το θέμα έφερε στην επικαιρότητα με φωτογραφικό υλικό ο συμπολίτης μας κος Νίκος Γουδής, αναφέροντας τα εξής: «Αυτό το αποτρόπαιο θέαμα συμβαίνει τώρα στο Ροδίνι πίσω από το πάρκο υπάρχει ένας χώρος περιφραγμένος με πλέγμα.. Μέσα έχει δεκάδες νεκρά ελάφια και κάποια ζωντανά που κάθονται ετοιμοθάνατα δίπλα σε κουφάρια από νεκρά ελαφια.. Είναι εγκατελειμενα χωρίς νερό και φαγητό σίγουρα εδώ και καιρό.. Οποίος μπορεί να βοηθήσει χρειάζονται άμεσα νερό και φαγητό μήπως γλιτώσουν τα ζωντανά... Γνωρίζει κάποιος τι είναι αυτός ο χώρος... Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό...»

Σε ανάρτησή της για το ίδιο σοβαρό θέμα επίσης η πρόεδρος του συλλόγου φιλοζωϊκής Ρόδου κα Γιούλα Διμέλη αναφέρει:

«Κατα τα αλλα οι υπευθυνοι του δασαρχειου ενοχληθηκαν που η ομαδα των εθελοντων μας με οργανωτρια την Λουλουδιτσα Λαρου σιτιζει τα ελευθερα ελαφια σε διαφορες περιοχες χωρις τη συμμετοχη τους.Ο συλλογος προχωρα σημερα σε αναφορα στην Εισαγγελεια αν κ το πιο πιθανο ειναι να εχουν ηδη κινηθει αυτεπαγγελτα.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.