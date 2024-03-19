Δένδιας στη «Σύνοδο Ράμσταϊν»: Η Ελλάδα θα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η παροχή αμυντικού υλικού και η εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων καθώς και η συνεργασία ανάπτυξης δυνατοτήτων για την άμυνα της χώρας συζητήθηκαν στη συνάντηση του του «Σχήματος Ράμσταϊν», της ομάδας επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Ράμστάιν, στη Γερμανία, με πρωτοβουλία του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, και όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην παρέμβασή του επανέλαβε ότι «αποτελεί θέση αρχής της Ελλάδας η στήριξη της Ουκρανίας και του δικαιώματος της να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της, βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Επίσης αναφέρθηκε στην αμυντική βοήθεια της χώρας μας στην Ουκρανία και τόνισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της».

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Στο περιθώριο της διάσκεψης ο κ. Δένδιας είχε διμερείς συναντήσεις με τους υπουργούς Άμυνας της Ουκρανίας Rustem Umerov, της Γαλλίας Sebastien Lecornu, της Γερμανίας Boris Pistorius και τον υφυπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, James Heappey.

Εξάλλου, έγινε γνωστό ότι αύριο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μεταβεί στο Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου Μαραθώνα Αττικής για την τελετή υποδοχής και ένταξης των νέων ελικοπτέρων MH-60 ROMEO στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

