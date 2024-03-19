Ρόδος: Θα αποδοθούν ευθύνες για τα νεκρά ελάφια στον πάρκο, λέει ο δήμος

Άμεσες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή Ρόδου έπειτα από τις σοκαριστικές εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μέσα από το Δημοτικό Ελαφοκομείο Ρόδου.

Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης αμέσως μόλις ενημερώθηκε για την κατάσταση, έδωσε εντολή για την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ο αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Ανάπτυξης Θωμάς Κώστας και οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης Γιάννης Μητσού και Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Μιχάλης Θωμάτος, μετέβησαν το πρωί της Τρίτης 19 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ελαφοκομείου.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θωμάς Κώστας, παρήγγειλε ΕΔΕ και ζήτησε άμεση διερεύνηση για να αποδοθούν ευθύνες, όπου αντιστοιχούν, για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Δημοτικό Ελαφοκομείο Ρόδου.

Παράλληλα, με προσωπική παρέμβαση του δημάρχου Ρόδου ξεκινούν άμεσες εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού τού περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Ελαφοκομείου, με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ελαφιών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Έπειτα από την αυτοψία του αντιδημάρχου Θωμά Κώστα και με βάση τις εκτιμήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, προκύπτει ότι η ντροπιαστική κατάσταση που επικρατεί στο Ελαφοκομείο είναι αποτέλεσμα εγκατάλειψης πολλών μηνών, ενώ στο πλαίσιο ανάληψης των καθηκόντων του δεν έγινε καμία ενημέρωση για τις συνθήκες διαβίωσης των ελαφιών.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζήτησε εγγράφως πλήρη αναφορά από την υπεύθυνη κτηνίατρο του Ελαφοκομείου για τη λειτουργία του αλλά και τις προτάσεις της για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ μετά από την αυτοψία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών δόθηκε εντολή για τον ενταφιασμό όλων των νεκρών ζώων προκειμένου να προστατευθούν τα ζώντα ελάφια αλλά και η δημόσια υγεία.

Διαπιστώθηκε επάρκεια νερού και φαγητού, ωστόσο γίνεται διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα ελάφια, τα οποία είναι όλα αρσενικά.

«Η κατάσταση στο Ελαφοκομείο της Ρόδου δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, γι΄ αυτό και ως δημοτική Αρχή ενεργήσαμε άμεσα για τη διευθέτηση των προβλημάτων λειτουργίας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ελαφιών και την αξιοποίηση του χώρου του Ελαφοκομείου. Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε είναι πως τα ελάφια δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα σίτισης, αυτό όμως δεν απαλλάσσει κανέναν από τις ευθύνες για την ντροπιαστική κατάσταση του Ελαφοκομείου που είναι απόρροια εγκατάλειψης και αδιαφορίας πολλών μηνών, ακόμα και ετών», δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θωμάς Κώστας μετά από την αυτοψία στο Δημοτικό Ελαφοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

