Της Ιωάννας Μάνδρου

Έρευνα για την οικονομική διαχείριση των δωρεών της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Ανθρωπος» από τον ιδρυτή της Κώστα Πολυχρονόπουλο, διατάχθηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που του καταλογίζει ξέπλυμα και παράνομη διαχείριση τουλάχιστον 600 χιλιάδων ευρώ, καθώς και εγκληματική οργάνωση.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος διέταξε προκαταρκτική έρευνα που θα διενεργηθεί και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ερευνηθούν τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα και ειδικότερα, ότι ο Πολυχρονόπουλος για την ενίσχυση του έργου της κοινωνικής κουζίνας, που πράγματι είχε σημαντική κοινωνική προσφορά, είχε προχωρήσει στο άνοιγμα τεσσάρων λογαριασμών μέσω των κοινωνικών δικτύων, δύο στο όνομα της μητέρας του και δύο του γαμβρού του.

Σε αυτούς τους λογαριασμούς σε διάστημα δύο χρόνων, φαίνεται ότι κατατέθηκαν περί το ένα εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο ο ίδιος ο Πολυχρονόπουλος, όπωςπροέκυψε από τις έρευνες της Αρχής, είχε στη συνέχεια ατομικούς λογαριασμούς όπου διοχέτευε μεγάλα χρηματικά ποσά από τις δωρεές του κόσμου και ανέπτυξε δράση σε στοιχηματικές εταιρείες.

Εκεί, έχει προκύψει, ότι έχουν δαπανηθεί περί τις 600 χιλιάδες ευρώ ενώ για τα υπόλοιπα 400 χιλιάδες ευρώ ο έλεγχος συνεχίζεται.

Τα αδικήματα για τα οποία θα γίνει η εισαγγελική έρευνα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον ίδιο τον Πολυχρονόπουλο, συνέργεια σε αυτό το αδίκημα με ελεγχόμενα πρόσωπα τη μητέρα του και τον γαμπρό του καθώς και για εγκληματική οργάνωση ενώ δεν αποκλείεται στην πορεία να υπάρξουν και άλλα αδικήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.