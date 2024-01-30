Νέα δήλωση, αυτή τη φορά μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων του, έκανε ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζινας «Ο Άλλος Άνθρωπος» για την υπόθεση απάτης που κατηγορείται, μετά τα ευρήματα της ΑΑΔΕ.

Εχθές, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, με ανάρτησή του στα social media, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να απέχει από την διαχείρισή της μέχρι να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη και ζήτησε συγνώμη από τον κόσμο «αν σας προκαλέσαμε απογοήτευση και θυμό.

«Τόσες ημέρες κατηγορούμαι και διαπομπεύομαι χωρίς να έχει απαγγελθεί σε βάρος μου οποιαδήποτε κατηγορία, χωρίς να με έχει καλέσει οιαδήποτε Αρχή να δώσω, έστω, εξηγήσεις, χωρίς να έχω κληθεί να πω την άποψή μου» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Πολυχρονόπουλος, δηλώνοντας βέβαιος πως «οι σε βάρος μου κατηγορίες, εάν και εφόσον απαγγελθούν, θα καταπέσουν».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Είκοσι εκατομμύρια γεύματα, με μετριοπαθείς υπολογισμούς. Είκοσι εκατομμύρια γεύματα σε ανθρώπους που δεν ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων για κάτι φαγώσιμο. Είκοσι εκατομμύρια γεύματα αγάπης σε παιδιά που δεν τσακώνονται μπροστά στους κάδους για τα σκουπίδια που πετούν στις λαϊκές αγορές. Είκοσι εκατομμύρια γεύματα ελπίδας σε όποιον έχει ανάγκη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κριτήρια.

Σε εκείνους που βιώνουν τις τραγικές συνθήκες του έσχατου ξεπεσμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, στους άνεργους, στους άστεγους, στα πλημμυρισμένα χωριά της Θεσσαλίας, στο καμένο Μάτι, στις φωτιές από την Αλεξανδρούπολη ως την Αρχαία Ολυμπία, στη δομή της Μόριας, στα χρόνια του κορωνοϊού, στην σεισμόπληκτη Τουρκία, στην εμπόλεμη Ουκρανία, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη και χρειάζεται βοήθεια.

Τόσες ημέρες κατηγορούμαι και διαπομπεύομαι χωρίς να έχει απαγγελθεί σε βάρος μου οποιαδήποτε κατηγορία, χωρίς να με έχει καλέσει οιαδήποτε Αρχή να δώσω, έστω, εξηγήσεις, χωρίς να έχω κληθεί να πω την άποψή μου.

Ουδέν επιλήψιμο, ουδέν μεμπτό υπάρχει σε βάρος μου, πολλώ δε μάλλον σε βάρος του «άλλου ανθρώπου». Δεν έχω εταιρίες, δεν έχω κρυφά σχήματα, δεν έχω στο όνομά μου ούτε ακίνητο, ούτε αυτοκίνητο, ούτε περιουσία, ούτε καταθέσεις, ούτε θυρίδες, ούτε πράγματα αξίας, ούτε «παπάκι» καν, ακόμα και σήμερα κοιμάμαι στην κουζίνα του «Αλλου Ανθρώπου», εκεί θα με βρείτε και σήμερα και αύριο. Και είμαι περήφανος γι’ αυτό.

Είναι απολύτως βέβαιον πως οι σε βάρος μου κατηγορίες, εάν και εφόσον απαγγελθούν, θα καταπέσουν.

Ο άλλος άνθρωπος, ο άνθρωπος της βοήθειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνείδησης, του σεβασμού και σήμερα και αύριο θα μαγειρεύει φαγητό για όποιον έχει ανάγκη. Γιατί ο «άλλος άνθρωπος» είναι ο αληθινός άνθρωπος.

Αυτόν, τον αληθινό άνθρωπο, έχουμε υποχρέωση να τον κρατήσουμε πέρα και μακριά από κάθε καχυποψία. Η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη πρέπει να μείνουν πέρα και μακριά από κάθε καχυποψία».



