Κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»: Αποχή ανακοίνωσε ο Πολυχρονόπουλος

Tην αποχή του, για το επόμενο διάστημα, από την διαχείρηση της οργάνωσης ανακοίνωσε μέσω σχετικού δελτίου τύπου που κοινοποιήθηκε στην σελίδα της «Κοινωνικής Κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος» ο ιδρυτής της Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, στο περιθώριο του ελέγχου που αντιμετωπίζει από την αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα τονίζει πως άπαντες, τόσο εκείνος όσο και η μητέρα του Παναγούλα Πολυχρονοπούλου και ο γαμπρός του Παύλος Τζίτζης, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας μάλιστα πως το επόμενο διάστημα, όταν και θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στην Δικαιοσύνη, τα πάντα θα διαλευκανθούν.

«Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη αν σας προκαλέσαμε αναστάτωση, ίσως απογοήτευση, ακόμα και θυμό», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση ο κος Πολυχρονόπουλος.

